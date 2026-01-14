海辺に暮らす飛田和緒さん直伝、冬の定番・鮭のかす汁。甘塩鮭のうまみと酒かすのこっくりした風味が重なり、体の芯から温まります。 「食べごたえがあるから、これに塩むすびがあれば充分」と飛田さん。酒かすの扱い方から、つまみにもなる炙り酒かすまで、暮らしに根づいた楽しみ方を教わります。『鮭のかす汁』のレシピ材料（2人分）甘塩鮭の切り身……2切れ（約200g） じゃがいも……2個（約200g） にんじん（小）……1/2本（