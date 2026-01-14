水着姿がSNSで話題の慶應卒芸人、たまゆら学園・わたあめりなが待望のデジタル写真集、『REAL DREAM』をリリース！ 【デジタル限定】わたあめりな写真集「REAL DREAM」©藤本和典／集英社 12月29日（月）、慶應大卒のお笑いコンビ「たまゆら学園」のわたあめりなが、デジタル写真集『REAL DREAM』を発売。『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子