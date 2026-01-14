アジア株香港株上値重い、米早期利下げ期待後退FRB高官タカ派発言相次ぐ 東京時間11:21現在 香港ハンセン指数 26948.08（+99.61+0.37%） 中国上海総合指数 4171.43（+32.68+0.79%） 台湾加権指数 30901.89（+194.67+0.63%） 韓国総合株価指数 4677.76（-14.88-0.32%） 豪ＡＳＸ２００指数 8789.90（-18.64-0.21%） アジア株は高安まちまち。イラン情勢巡り米中摩擦再燃が懸念され