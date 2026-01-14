群馬県の家族3人死亡事故で亡くなった塚越寛人さん（上）と湊斗ちゃん（遺族提供）群馬県伊勢崎市で2024年、トラックを飲酒運転して車に衝突させ、家族3人を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）の罪に問われた元トラック運転手鈴木吾郎被告（71）は14日、前橋地裁（高橋正幸裁判長）の裁判員裁判初公判で「アルコールを飲んだ事実はありません」と危険運転致死傷罪を否認し、過失致死傷罪だと主張した。