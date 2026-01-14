¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤¬¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ë¶²ÉÝ¾ÉÂÐºö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¶²ÉÝ¾É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤âÊÄ½ê¤À¤á¡×¤ÈÊÄ½ê¶²ÉÝ¾É¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£1¥«·îÁ°¤ËMRI¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê´Ç¸î»Õ¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¡Ë¡ØÉÝ¤«¤Ã¤¿¤é²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì²¡¤¹¤È¥À¤»¤¨¤è¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Êº£¤Þ¤Ç¡ËÉÝ¤¤¤±¤É²¡¤¹¤È¥À¥µ