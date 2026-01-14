アーキテクツ・スタジオ・ジャパンが急反落しストップ安の３８０円に売られている。１３日の取引終了後に、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を２５億３３００万円から７億３５００万円へ、営業損益を１億９１００万円の黒字から２億６０００万円の赤字へ、最終損益を１億３０００万円の黒字から２億５０００万円の赤字へ下方修正したことが嫌気されている。 今期から決算期を変更したため前期との単純比較