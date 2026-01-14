京都サンガF.C.は14日、昨季限りでFC東京を退団したDFエンリケ・トレヴィザンの完全移籍加入を発表した。今後、メディカルチェックを経て正式契約を結ぶ予定だという。エンリケ・トレヴィザンはクラブを通じ、「京都サンガF.C.のサポーターの皆さん、初めまして、エンリケ・トレヴィザンです。京都でプレー出来るチャンスを頂けた事を非常に嬉しく思います。このクラブの一員として日々全力を尽くします。共に素晴らしい一年に