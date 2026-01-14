エディア [東証Ｓ] が1月14日昼(11:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の3億4100万円に急拡大し、通期計画の4億円(中央値)に対する進捗率は85.3％に達し、5年平均の63.7％も上回った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の5400万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.4％→6.1％に改善した。 ※業績予想がレンジで開示されてい