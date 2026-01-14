14ÆüÁ°°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ÇäÇãÂå¶â ÌÃÊÁÌ¾ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨(¡ó)³ô²Á £±. Æü·Ð¥ì¥Ð15844948.9 50200 £². Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð 1897917.14956 £³. Æü·Ð¥Ù¥¢£² 1349925.8 121.7 £´. ½ã¶ä¿®Â÷ 13309 6.7 42720