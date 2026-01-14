静岡県にある浜岡原発の再稼働に向けた審査で、中部電力が地震の揺れに関するデータの不正を行っていた問題で、原子力規制委員会は、中部電力に不正の原因や経緯などの報告を求める命令を出すことを決めました。 【写真を見る】浜岡原発データ不正 原子力規制委員会が中部電力に報告徴収命令・原子力規制検査実施へ「申請書の信頼性を疑わざるを得ない状況」 この問題は、静岡県御前崎市にある浜岡原発3号機と4号機