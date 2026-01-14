イランで先月末から続く政府への抗議デモで、これまでに少なくとも2400人が死亡しました。【映像】現地の様子（炎が上がる街の様子）アメリカに拠点を置くイランの人権団体は、イラン政府への抗議デモ開始から17日目時点で、治安当局とデモ隊の衝突により少なくとも2400人が死亡したと発表しました。また、治安部隊側や政府の支持者側にも140人以上の死者が出ているほかこれまでにおよそ1万8000人が拘束されたとしています。