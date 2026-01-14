元祖メガネっ娘アイドルとして注目を浴びたタレントの時東ぁみ（38）が14日配信のABEMA「愛のハイエナ5」にゲスト出演。過酷な不妊治療を告白する場面があった。スタジオでは「不妊治療」をテーマにトークを展開した。現在3歳の子を持つ母である時東は「私は顕微授精という、一番最大のやつで授かった」と自然妊娠が難しい中で高度な生殖補助医療を選択したと告白した。そして子供を授かるまでの治療期間は4年半にも及んだと