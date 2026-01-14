Metaが、XR(複合現実)製品の開発を担うReality Labs部門において、従業員のおよそ1割にあたる1000人以上の人員削減を行うことをMetaの広報担当であるトレーシー・クレイトン氏が認めました。メタバース戦略については、没入型のVRヘッドセットを優先する方針からモバイルデバイスを重視する方向へ転換し、Meta Horizonチームのリソースはほぼ全面的にモバイル向けの体験やAIツールの開発に振り向けられることになります。Meta Begi