高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「マツノケ、ヤリカタ。」（第73回）が14日に放送され、車夫・永見（大西信満）のまさかの行動が描かれると、ネット上には「不器用がすぎるだろw」「この人アホなんかwww」「もはや愛おしい…w」といった反響が寄せられた。【写真】明日の『ばけばけ』トキ（高石あかり）は夫を探して山橋薬舗を訪れるトキ（高石）とヘブン（トミ