【モデルプレス＝2026/01/14】モデルで女優のトリンドル玲奈（33）が、第1子妊娠を発表した。【写真】33歳美人モデル、ノースリーブドレスでのマタニティフォト◆トリンドル玲奈、第1子妊娠発表トリンドルは、2026年1月15日発売の『中期のたまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）2026年冬号の表紙に登場し、同誌にて第1子の妊娠を発表。同誌のインタビューでは、妊娠がわかったときの心境について「なんとなく予感めいたものは