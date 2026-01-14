明石ボーイズ（兵庫県西支部）の卒団式が昨年１２月２１日、兵庫県播磨町内で行われ、卒団生１６人らが出席。監督、コーチ、家族らに感謝の気持ちを伝え、涙と笑顔があふれる式典となった。卒団生には、上野代表らから修了証書や記念品を贈呈。優勝旗や盾を一人一つ抱えながら登場するほどの成果を上げた強豪を引っ張ってきた畠山前主将は「明石ボーイズでの野球が終わる実感が、まだない。これだけ優勝していても、負けた大会