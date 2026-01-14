¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡¦¿¹¤Ò¤«¤ë¤¬Êª²Á¹â¼Â´¶¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ç2021Ç¯Åìµþ¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¤È2Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¿¹¤Ò¤«¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤ÏÎý½¬µòÅÀ¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë°Ü¤·Éð¼Ô½¤¹ÔÃæ¤À¤¬¡¢¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÈ¯À¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¾õ¶·¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹¤¬¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÈ¯À¸¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢Æ°²èÆâ¤ÇÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤³¿ô¤«·î¤ÇµÞ·ã¤Ë±ß°Â¥Ý¥ó¥É¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Æ°²è¤Î»þÅÀ¤Ç1¥Ý¥ó¥É¡á214±ß¤È2008Ç¯°ÊÍè