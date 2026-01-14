播磨ボーイズ（兵庫県西支部）が昨年１２月２０日、兵庫県小野市内で卒団式を開催。卒団する２０期生１１人を始めチーム関係者、保護者らが集まり門出を祝った。冒頭で松田代表は「選手権大会（支部予選）で（優勝候補）ナンバーワンの強豪への勝利は一番の思い出。あの時の気持ちを忘れず、高校生活につなげてほしい」とエール。山口監督も「弱いチームがナンバーワンを破ったように、努力は裏切らない（という言葉）を皆に送