¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ï¥Çー¥ÈÁê¼ê¤ÎÁªÂò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Çー¥È¥¢¥×¥êBreeze¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÆÈ¿È¼Ô¤ÎÌó70%¤¬¿ÈÄ¹¤Ë´²ÍÆ¡¢Æ±¥¢¥×¥ê¤Î¿ÈÄ¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー»ÈÍÑÎ¨¤Ï32%¡¢°ìÊý¤Î¥ª¥é¥ó¥À¿Í¥æー¥¶ー¤ÏÌó5¿Í¤Ë2¿Í¡Ê38.6¡ó¡Ë¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´»Ô¾ì¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉâµ¤´êË¾¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¥¢¥Ôー¥ë¤Ë»È¤¦ÌîºÚ?±Ñ½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¤ÇÄÁ¸½¾Ý ¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥èー¥í¥Ã