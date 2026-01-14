じっくり味わう 冬のご褒美時間 真冬のグルメと言えば、旨みがギュッと詰まった牡蠣は外せません！ 名古屋の中心から車で約40分、愛知県一宮市のアウトドアリゾート『ウッドデザインパークいちのみや 紡(つむぎ)』 に冬限定の「牡蠣三昧コース」が2026年シーズンより新登場。 このコースは「牡蠣をとにかく満喫したい！」という欲張りな願いを叶えてくれる全8品のスペシャルラインナップ。 牡