最愛の妹を差し出すなど、ありえない――。そう思いながらも、姉はレイプ犯の夫に逆らえなかった。支配と恐怖のなかで下した「最悪の選択」とは……。文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。