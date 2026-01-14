米大リーグのブルージェイズは13日、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に捕手カークがメキシコ代表で、内野手クレメントは米国代表で出場すると発表した。27歳のカークは昨季打率2割8分2厘、15本塁打、76打点。29歳のクレメントは打率2割7分7厘、9本塁打、50打点。ともにチームのワールドシリーズ進出に貢献した。（共同）