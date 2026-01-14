兵庫県競馬は14日、以下の5騎手について、騎手調整ルームに関する委員長指示事項に違反したとして、14、15日の園田競馬において、騎手変更命令により騎手変更とすることを発表した。5騎手は1月13日の園田競馬で騎手調整ルームへの通信機器の持ち込みが確認された。また、16日以降は処分委員会の処分が決定するまで騎乗できない。▽対象騎手大山龍太郎（22）鴨宮祥行（32）中田貴士（39）高橋愛叶（19、まなと）長谷部駿弥（2