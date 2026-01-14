長崎自動車（長崎バス）は、慢性的かつ申告な運転士不足に伴い、一部路線を減便する。平日の41便を減便し、土曜は全路線で日曜・祝日ダイヤで運行する。土・日曜祝日のミニバス「みかん」を運休するほか、期間は1月31日から3月31日まで。また、観光ルートバスも、1月17日から運休する。