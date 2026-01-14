前編では、遺品整理と生前整理の現場で見た、依頼者たちの「後悔」と「前向きな気持ち」の違いを語ってくれた落合さん。後編では、能登半島地震でのボランティア経験が、彼自身の人生観をどう変えたのかに迫ります。 「いつ何が起こるかわからない」というリアルな実感が、実家の生前整理へと繋がりました。 前編： お片付けブラザーズが明かす、遺品整理と生前整理の深い世界【ぐりんぴーす落合インタビュー