カストロはメジャー通算22発と長打力も魅力となりそうだ(C)Getty Imagesブルージェイズ傘下3Aバッファローからリリースされていた内野手のロドルフォ・カストロが日本ハムとの契約が近づいていると、米メディアが現地時間1月13日に伝えた。【写真】日本ハム今川がまさかのヤンキース大物外野手との2ショットを披露した実際の様子米テレビ局『7NEWS BOSTON WHDH』のアリ・アレキサンダー記者が自身のXで、ブルージェイズがカス