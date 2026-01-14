モデルの近藤千尋さんは1月13日、自身のInstagramを更新。美しい太ももがあらわになった自撮りショットを披露しました。【写真】スタイルが“鬼えぐい”近藤千尋「今年もぶっちぎりでかわいい」近藤さんは「前髪ちょろんっ」とつづり、3枚の写真を投稿。みかんを手に持った自撮りショットです。ショートパンツを着用しているようで、細く美しい太ももが露出しています。顔立ちの美しさも際立っています。コメントでは「かわいいで