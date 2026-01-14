自分の出向先を探すよう強制され、精神的苦痛を受けたとして、50代男性が勤務先の旭化成エレクトロニクスに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日までに、違法な退職勧奨に当たるとして55万円の支払いを命じた。