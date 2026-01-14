シャイな男性はなかなか自分から手をつなごうとしないもの。自分からお願いしないと、ずっと手をつなぐことができないかもしれません。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、奥手な男性に手をつないでもらうためにどんな一言が効果的なのかを聞いてみました。【１】「手をつなごうよ！」とストレートに言う。「言わなきゃ伝わらないから素直に言うのが一番。あれこれ考えるのは嫌だし。」（２０代女性）のようにス