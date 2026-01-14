GoogleとAIスタートアップのCharacter.AIが、チャットAIがアメリカ・フロリダ州の10代の少年の自殺を助長したとする訴訟で、遺族側との和解に合意しました。なお、和解条件などは明かされていません。Google and AI startup to settle lawsuits alleging chatbots led to teen suicide | AI (artificial intelligence) | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/2026/jan/08/google-character-ai-settlement-teen-sui