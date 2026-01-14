共有名義のマンションをスムーズに売却するためには、内覧への対応など売主の協力も必要です（c）Getty Images 相続で共有名義のマンションを引き継いだものの、「使う予定もなく、できれば売却したい」「他の共有者と話が進まず困っている」と感じている方は少なくありません。マンションに限らず共有名義の不動産は、名義人が複数いるという性質上、売却時に特有のルールや注意点が存在します。事前の理解が不十分