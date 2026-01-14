昨年天皇賞・秋を制し、11月30日の前走ジャパンカップで2着のマスカレードボール（牡4＝手塚久、父ドゥラメンテ）がドバイシーマクラシック（3月28日、メイダン芝2410メートル）とドバイターフ（同、芝1800メートル）に予備登録した。14日、社台サラブレッドクラブが発表。翌週の大阪杯（4月5日、阪神芝2000メートル）を含めて次走を検討する。前走後は宮城県の山元トレセンで調整を進めている。