「ひとり老後」の孤独を癒してくれるのが、友人やご近所さんとのお付き合い。いつまでも良好な関係を保つためには、日頃のお茶やお食事の場面での細やかな心遣いが欠かせないと著者の保坂氏は語ります。本記事では、保坂隆氏の著書『楽しく賢くムダ知らず「ひとり老後」のお金の知恵袋』（明日香出版社）より、一部を抜粋・編集し、定年後のご近所付き合いの心得を解説します。ご近所のつきあいは「スマートな割り勘」が鉄則ご近