瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も晴れの天気が続くでしょう。海沿いでは空気が乾燥しているため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で11度、津山で10度の見込みです。13日よりも気温が低くなります。 15日は前線や湿った空気の影響で雲が広がり、午後は雨の降るところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあります。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山でマイナス3度