前橋地裁 群馬県伊勢崎市でおととし、トラックを飲酒運転して車に衝突させ、家族３人を死亡させたとして、危険運転致死傷の罪に問われた男の裁判員裁判の初公判が１４日、前橋地裁で開かれ、男は起訴された内容を否認しました。 自動車運転処罰法違反の危険運転致死傷の罪に問われているのは元トラック運転手の鈴木吾郎被告（７１）です。 起訴状によりますと、鈴木被告は、２０２４年５月６日、飲酒の影響で正常な運転が