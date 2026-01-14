2026年1月1週のドライバーランキングでは『ゼクシオ14』がトップをキープ。2位には2025年No.1ヒットを記録したピンの『G440 MAX』が入っている。1・2月にはテーラーメイド、キャロウェイ、ピンから新ドライバーが発売されると言われているが、今年はどのメーカーが売れるのか？二木ゴルフ南町田店の藤本啓介さんに話を聞いた。【写真】『ゼクシオ14』の牙城を崩すのは、テーラーメイド、キャロウェイの新作ドライバーのどっちだ