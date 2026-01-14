ÇÐÍ¥¤ÎÁêÉð¼Óµ¨¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦2026¡ÙÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÁêÉð¤¬¿©¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¤¤¤Á¤´¤ò´®Ç½¤¹¤ëÁêÉð¼Óµ¨¤Î²£´éº´²ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤¬É½»²Æ»¿Íµ¤Å¹¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤Î´ë²è¡£²áµîºÇÂ¿12Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¡¢·×17ÉÊ¤ÎÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤¢¤¹1·î15Æü¡È¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¡É¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤ÇÌó2¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤ß¤º