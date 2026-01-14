経営陣による自社買収（MBO）を目指す化粧品メーカーのマンダムは14日、米投資ファンドのKKRから買収提案を受けたと発表した。株式公開買い付け（TOB）は1株3100円で、1月下旬までの開始を目指す。KKRが13日付でマンダムに意向表明書を提出した。TOBを開始する前提条件として、マンダム経営陣の賛同などをあげた。マンダムは「慎重に検討を行う」としている。マンダムは昨年9月にMBOの実施を公表し、連携する英投資ファンド