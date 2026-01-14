¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£1½µ´Ö¤Î¶Ú¥È¥ì¤È¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö80¥­¥í¶á¤¯¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢11¤«·î¤ÇÂÎ»éËÃÎ¨¤ò23¡ó¤«¤é7¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹ÆùÂÎ²þÂ¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î10Æü¤ÎYouTube¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¿·¤Î1½µ´Ö¤Î¶Ú¥È¥ì¤È¿©»ö¡×¤ò¸ø³«¡£¿©»ö¤ÏºÊ¤Î¼êÎÁÍý¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢³°¿©¤Ç¤Ï¾Æ¤­µû¤Ê¤É¤ÎÄê¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿