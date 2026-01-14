NZ外相米国の政治にNZ中銀が関与すべきでないとブレマン総裁を叱責 NZのピーターズ外相がNZ中銀総裁を叱責。 ブレマンNZ中銀総裁がパウエルFRB議長支持を表明したことに対し、ピーターズNZ外相はNZ中銀は米国の政治に関与すべきではない、総裁はNZ中銀の立場に留まるべきだ。国内の金融政策に集中すべきだと叱責した。