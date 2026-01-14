日本時間１１時００分に中国貿易収支（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 貿易収支（12月）11:00 予想N/A前回8000.0億元（貿易収支) 予想1150.0億ドル前回1116.8億ドル（貿易収支（ドル建て）)