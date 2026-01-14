モデルで女優のトリンドル玲奈が１４日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を発表した。夫で俳優の山本直寛も自身のインスタグラムを通じて妻の妊娠を報告した。トリンドルは「お腹に小さな命を授かりました」と伝え、ふっくらお腹の写真をアップ。「秋ごろからたくさんお散歩したり、まったり料理を作ったり…とにかくゆっくり過ごしていました」とマタニティー生活を明かす。「今は出産を目前に控え、ドキド