長野県大町市の国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】では、２月１日に、「森の探検隊アニマルトラッキング」を開催する。同公園は北アルプス山麓の長野県大町市と松川村にまたがる、自然豊かな国営公園。四季を通じて新緑、川遊び、紅葉、雪景色など多彩な自然が楽しめるのが魅力だ。今回は普段は立ち入れないエリアをガイドが案内。雪面に残る足跡・食痕・糞などのフィールドサイン（野生動物の痕跡）を丁寧に読み解く