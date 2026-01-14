簡単おいしい。ふっかふかドーナツ 寒い日はお家でぬくぬく過ごしたい！ そんな日のおやつにおすすめなのがドーナツです。今回ご紹介するドーナツレシピは油の使用量も少なめ。揚げたてのふっかふかドーナツを作ってみましょう。 フライパンに1cmの油で作れる材料4つで焼きドーナツ豆腐入りでしっとりふっかふかきなこやシナモンをまぶして油は大さじ3杯油少なめで手軽に作れる ドーナツをお家で作ろうと思うと、揚げ油をたっぷ