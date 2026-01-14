¹â»ÔÁíÍý¤Ï14Æü¡¢ÍèÆüÃæ¤Î´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÈÆàÎÉ¤ÎË¡Î´»û¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂ³¤­¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤È¤â¸Å¤¤Ê¸²½¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦°ä»º¤ÎË¡Î´»û¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼óÇ¾¤Ï½»¿¦¤«¤é»û¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢»þÀÞ¡¢ÃÌ¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥à¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Í