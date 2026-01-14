群馬県伊勢崎市で親子3人が死亡した事故の初公判で検察側は14日、危険運転致死傷罪に問われた元トラック運転手の男が、勤務先のアルコール検査後、コンビニで220ミリリットル入りの焼酎3本を購入していたと冒頭陳述で指摘した。