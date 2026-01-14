昨年安田記念、マイルCSを制したジャンタルマンタル（牡5＝高野、父パレスマリス）はドバイターフ（3月28日、メイダン芝1800メートル）の予備登録を済ませた。14日、社台サラブレッドクラブが発表した。選出された際に馬の状態が変わりなければ招待を受諾し、出走を目指す方針とした。23年朝日杯FS、24年ＮＨＫマイルCを合わせて既にG1・4勝。1800メートルは過去2戦し、23年秋に京都で新馬勝ち、24年共同通信杯で2着に入って