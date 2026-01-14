2024Ç¯12·î3Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Èó¾ï²ü¸·ÁûÆ°¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡ÖÆâÍð¼óËÅ¡×ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë¡¢»à·º¤¬µá·º¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÄ´ºº¡ÛÕú¼â±Ù¡¢´Ú¹ñ¿Í1000¿Í¤¬Áª¤Ö¡Ö»Ë¾åºÇ°­¤ÎÂçÅýÎÎ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¥Á¥ç¡¦¥¦¥ó¥½¥¯ÆâÍðÆÃÊÌ¸¡»ö¥Á¡¼¥à¡Ê°Ê²¼¡¢ÆâÍðÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ï1·î13Æü¸á¸å9»þ35Ê¬¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦·º»ö¹çµÄ25Éô¡Ê¥Á¡¦¥°¥£¥è¥óÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Î¿³Íý¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÆâÍð¼óËÅ¤Ê¤É¤Î»ö·ï¤ÎÏÀ¹ðµá·º¸øÈ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¡