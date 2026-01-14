現地１月13日に開催されたブンデスリーガの第17節で、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトは敵地でシュツットガルトと対戦。２−３で敗れた。いつも通り先発に名を連ねた堂安は、５分に正確な右CKで先制点をアシストするなど存在感を発揮。77分までプレーした27歳のレフティは、現地メディアで一定の評価を得ている。『Frankfurter Rundschau』はシュツットガルト戦に出場した選手たちを評した記事で、堂安を５段階評価