»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Î½»Âð¤Ç¡¢Àã²¼¤í¤·Ãæ¤Î70ÂåÃËÀ­¤¬2³¬¤Î²°º¬¤«¤é1³¬¤Î¤Ò¤µ¤·ÉôÊ¬¤ËÍî¤Á¡¢¤½¤Î¸åµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤¬Å¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¿·¶×»÷3¾ò11ÃúÌÜ¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£1·î14Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¹âÎðÃËÀ­¤¬²°º¬¤ÎÀã²¼¤í¤·Ãæ¤Ë 1³¬¤Î¤Ò¤µ¤·¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¸ª¤òÂÇËÐ¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£